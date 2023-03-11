В Челябинске погиб водитель мусоровоза

Произошедшее - несчастный случай. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Челябинске в микрорайоне Чурилово погиб водитель мусоровоза. Как сообщили КП-Челябинск в правоохранительных органах, это несчастный случай – подвело оборудование. ЧП произошло на улице Трашутина во время погрузки мусора.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Копейске мусоровоз насмерть сбил пенсионера

В Челябинске мусоровоз задавил женщину насмерть

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на нас во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

Следите за важными событиями в «Яндекс.Дзен» и «Телеграме».

Присылайте новости на Viber и WhatsApp по номеру: 8 904 934-65-77 или на почту kpchel@phkp.ru.