В Челябинске погиб водитель мусоровоза

Произошедшее - несчастный случай.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Челябинске в микрорайоне Чурилово погиб водитель мусоровоза. Как сообщили КП-Челябинск в правоохранительных органах, это несчастный случай – подвело оборудование. ЧП произошло на улице Трашутина во время погрузки мусора.
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