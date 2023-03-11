Челябинск
ВидеоФотоКурганСпецоперацияCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Челябинск
ВидеоФотоКурганСпецоперацияCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Челябинск
+2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия11 марта 2023 12:11

В Челябинске погиб водитель мусоровоза

Его насмерть придавило механизмом
Анна ВОЛКОВА
Анна ВОЛКОВА
Произошедшее - несчастный случай.

Произошедшее - несчастный случай.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Челябинске в микрорайоне Чурилово погиб водитель мусоровоза. Как сообщили КП-Челябинск в правоохранительных органах, это несчастный случай – подвело оборудование. ЧП произошло на улице Трашутина во время погрузки мусора.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Копейске мусоровоз насмерть сбил пенсионера

В Челябинске мусоровоз задавил женщину насмерть

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на нас во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

Следите за важными событиями в «Яндекс.Дзен» и «Телеграме».

Присылайте новости на Viber и WhatsApp по номеру: 8 904 934-65-77 или на почту kpchel@phkp.ru.