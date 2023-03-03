Челябинск налаживает сотрудничество с Душанбе

Фото: gubernator74.ru

Тему внешней экономической деятельности Челябинской области в эти дни отрабатывает делегация региона в Душанбе, передает паблик о жизни региона «Челябушка». Конференция по деловому и инвестиционному сотрудничеству России и Таджикистана, которая стала поводом для бизнес-миссии, даже принесла пару позитивных новостей.

— Стало известно, что автозавод «Урал» расширит своё присутствие на рынке республики. Тем более, что первичный опыт поставок у него уже имеется. Власти рассчитывают на запросы по грузовой и дорожной технике, а также на сохранение интереса к стали ММК, трубам ЧТПЗ, тракторам ЧТЗ. С пищепромом тоже порядок — сам губернатор ненавязчиво «прорекламировал» с трибуны конференции торговые марки, узнаваемые далеко за пределами Южного Урала: макароны «Макфа», масло «Сигма», крупы «Увелка», — пишут авторы телеграм-канала. — В целом же, Алексей Текслер воспользовался площадкой мероприятия, чтобы ещё раз напомнить о потенциале и географическом положении Челябинской области с намёком на выгоду по части логистики.