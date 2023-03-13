На Челябинскую область обрушится дождь, переходящий в снег, потом начнутся метели с сильным ветром

Погода начнет портиться вечером в понедельник Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Жителей Челябинской области предупреждают о резком ухудшении погоды. В региональном министерстве дорожного хозяйства ожидают, что дорожная ситуация ухудшится.

Погода начнет портиться с 20:00 13 марта. По прогнозу, стихия будет бушевать не меньше суток. В большинстве районов Челябинской области начнутся дожди. Они постепенно превратятся в снегопады. Похолодает, образуется сильная гололедица. В довершение всего, ветер подует со скоростью 7-12, а при порывах – 18 метров в секунду. Днем 14 марта начнутся метели.

В региональном ГУ МЧС уточняют, что особенно сильными осадки будут в горных районах Челябинской области.

По прогнозу челябинского гидрометцентра, к 15 марта дождь и снег прекратятся, а 16 марта и вовсе потеплеет до +9 градусов.

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