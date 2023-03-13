Вместе искали шарики от гранаты: сотрудники ГИБДД три часа помогали южноуральцам чинить сломанную машину

Сотрудники ГИБДД помогали семье три часа. Фото: Олеся Царевна

В выходные семья из Магнитогорска поехала в Челябинск. Маленькая дочь вместе со своей командой должна была выступать на соревнованиях по художественной гимнастике. Но планам не суждено было сбыться.

Около Южноуральска машина сломалась – вылетел шарнир равных угловых скоростей, который в народе называют «граната». Буквально через пять минут подъехала патрульная машина ДПС. Сотрудники полиции узнали в чем дело и попытались помочь. Позвонили знакомым и сами объездили все ближайшие магазины с автозапчастями. Но подходящей детали в наличии не было.

− Поэтому они помогли нам оттащить машину с трассы на обочину и вместе с нами искали вдоль трассы шарики от гранаты, − написала в социальных сетях Олеся Царевна.

Госавтоинспекторы три часа провели вместе с семьей. И в итоге помогли им вернуться домой!

А юная гимнастка все-таки добралась до соревнований. Ее подвезла тренер.

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