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НовостиЗвезды13 марта 2023 12:33

Для челябинцев, которым не хватило мест на встречу писателем Алексеем Ивановым, организуют трансляцию

Презентацию романа Алексея Иванова «Бронепароходы» в Челябинске покажут онлайн
Ирина ФАДЮШИНА
Ирина ФАДЮШИНА
Иванов и его представители обрадовались интересу со стороны челябинцев

Иванов и его представители обрадовались интересу со стороны челябинцев

Фото: Иван МАКЕЕВ

Челябинская публичка организует онлайн-трансляцию презентации романа Алексея Иванова «Бронепароходы», которая состоится 18 марта. Напомним, на встречу зарегистрировались 100 человек, потом выделили еще 50 мест, но делающих оказалось слишком много.

Как рассказали КП-Челябинск в пресс-службе библиотеки, Иванов и его представители были очень рады, что у жителей южноуральской столицы такой интерес к новому роману «Бронепароходы».

Трансляция будет идти по ссылке. Начало в 19:00.

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