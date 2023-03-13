Для челябинцев, которым не хватило мест на встречу писателем Алексеем Ивановым, организуют трансляцию

Иванов и его представители обрадовались интересу со стороны челябинцев
Фото: Иван МАКЕЕВ
Челябинская публичка организует онлайн-трансляцию презентации романа Алексея Иванова «Бронепароходы», которая состоится 18 марта. Напомним, на встречу зарегистрировались 100 человек, потом выделили еще 50 мест, но делающих оказалось слишком много.
Как рассказали КП-Челябинск в пресс-службе библиотеки, Иванов и его представители были очень рады, что у жителей южноуральской столицы такой интерес к новому роману «Бронепароходы».
Трансляция будет идти по ссылке. Начало в 19:00.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.
Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77
Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм
Почта: kpchel@phkp.ru