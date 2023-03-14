В новых микрорайонах Челябинска в 2023 году сдадут 5 детских садов

Детские сады строятся в новых микрорайонах. Фото: Ольга ЩАПИНА

В Челябинске в 2023 году планируют открыть 5 детских садов. Все они находятся в новых микрорайонах. Два из них в Парковом посетила глава Наталья Котова.

Учреждения на улице Габдуллы Тукая и Бейвеля сейчас готовы на 40%: рабочие приступают к монтажу кровли и отделке. Сдать детсады на 220 и 150 мест должны до конца года.

— Таким образом мы закрываем нерешенный вопрос по детским садам в микрорайоне Парковый, — отметила глава Челябинска Наталья Котова. — Все работы ведутся в графике, проблем у застройщиков нет.

Небольшой детсад на 150 мест строят на улице Бейвеля в Парковом. Фото: Ольга ЩАПИНА

Всего в Челябинске в 2023 году будет построено 5 детских садов. Еще два возводятся в Парковом-2 и микрорайоне Яблочный в Чурилово. Пятый детски сад финансирует сам застройщик на пересечении Краснопольского проспекта и улицы профессора Благих. После сдачи его выкупит администрация.

— Острой проблемы в местах в Челябинске нет, — пояснила Наталья Котова. — Дети с полутора лет обеспечены местами. Но родители хотят, чтобы дети ходили рядом домом, поэтому потребность есть в новых микрорайонах.

Всего в 2023 году будет создано более новых 700 мест в детских садах.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru