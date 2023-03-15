Лариса Долина 28 марта выступит в детской филармонии Челябинской области. На сцену с ней выйдет хор «Тутти» и эстрадно-джазовый оркестр. Дирижировать будет тромбонист, солист «Московского джазового оркестра Игоря Бутмана» Сергей Долженков. – В программе — самые яркие и известные композиции Стиви Уандера, Битлз, джазовые стандарты в оригинальных аранжировках. Зрителей ждут сольные номера, а также различные творческие коллаборации студентов и педагогов, – сообщили в пресс-службе Челябинской филармонии. Концерт с участием народной артистки России станет финалом обучающего интенсива для студентов Музыкальной академии певицы, преподавателей музыки из разных городов страны, хора «Тутти» и оркестра Эстрадно-джазового оркестра Детской филармонии Челябинской области, который пройдет с 24 по 28 марта. Возрастное ограничение – 6+. К ЧИТАТЕЛЯМ Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники. Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77 Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм Почта: kpchel@phkp.ru