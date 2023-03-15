В Челябинской области в новом военно-патриотическом центре школьников будут учить управлять танком

На сборы хотят отправить как можно больше школьников Фото: Олег УКЛАДОВ

В Челябинской области в сентябре 2023 года откроют центр военно-патриотического воспитания «Авангард». Он будет работать круглый год и станет принимать школьников на учебно-военные сборы. Об этом сообщила первый вице-губернатор Ирина Гехт.

— Закупили современное оборудование, в том числе шесть тренажеров управления танками, — заявила она.

По словам Ирины Гехт, занятия в новом центре станут проводить не только военные, но и представители МЧС, а также педагоги из Центра дополнительного образования.

В 2024 году в регионе собираются отремонтировать центры «Авангард» в Магнитогорске и Копейске, а еще один такой центр откроют в Троицке. Необходимые для этого средства возьмут из госпрограммы «Развитие образования в Челябинской области».

Ирина Гехт также рассказала о том, как посетила сборы старшеклассников, которые проходят на базе Чебаркульской дивизии. 98 школьников Саткинского, Уйского и Октябрьского районов там тренируют стрелять, ходить строем, а также управлять танком и БМП. Вождению старшеклассники учатся не на боевых машинах, а на специальных тренажерах.

От общения со школьниками у Ирины Гехт остались положительные впечатления, хотя оно и не было слишком содержательным.

— Несмотря на то, что идет только второй день сборов, уже чувствуется строевая выправка. Парни стояли навытяжку, на каждый мой вопрос отвечали «Так точно», — рассказала первый вице-губернатор.

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