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НовостиОбщество15 марта 2023 9:19

В Челябинской области в новом военно-патриотическом центре школьников будут учить управлять танком

Расширение сети таких центров профинансируют из госпрограммы «Развитие образования»
Анастасия ТРОФИМОВА
На сборы хотят отправить как можно больше школьников

На сборы хотят отправить как можно больше школьников

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Челябинской области в сентябре 2023 года откроют центр военно-патриотического воспитания «Авангард». Он будет работать круглый год и станет принимать школьников на учебно-военные сборы. Об этом сообщила первый вице-губернатор Ирина Гехт.

— Закупили современное оборудование, в том числе шесть тренажеров управления танками, — заявила она.

По словам Ирины Гехт, занятия в новом центре станут проводить не только военные, но и представители МЧС, а также педагоги из Центра дополнительного образования.

В 2024 году в регионе собираются отремонтировать центры «Авангард» в Магнитогорске и Копейске, а еще один такой центр откроют в Троицке. Необходимые для этого средства возьмут из госпрограммы «Развитие образования в Челябинской области».

Ирина Гехт также рассказала о том, как посетила сборы старшеклассников, которые проходят на базе Чебаркульской дивизии. 98 школьников Саткинского, Уйского и Октябрьского районов там тренируют стрелять, ходить строем, а также управлять танком и БМП. Вождению старшеклассники учатся не на боевых машинах, а на специальных тренажерах.

От общения со школьниками у Ирины Гехт остались положительные впечатления, хотя оно и не было слишком содержательным.

— Несмотря на то, что идет только второй день сборов, уже чувствуется строевая выправка. Парни стояли навытяжку, на каждый мой вопрос отвечали «Так точно», — рассказала первый вице-губернатор.

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