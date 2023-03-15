В Челябинской области «курьер» пытался передать в колонию плавленый сыр с наркотиками

Преступление раскрыли сотрудники ИК-10 совместно с коллегами из Кыштымской полиции
Сотрудники колонии № 10 Кыштыма обнаружили «синтетику» в плавленом сыре, который передали осужденному в пакете с продуктами. В ходе разбирательств выяснилось, что отбывающий наказание намеревался организовать канал наркотрафика.
— Запрещенное вещество изобретательный «курьер» спрятал ухищренным способом — в упаковке с плавленым сыром. Но дальше комнаты приема передач колонии она так и не попала, — рассказали в пресс-службе ГУФСИН по Челябинской области.
Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 30 («Покушение на преступление»), ч.2 ст. 228 УК РФ («Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотиков в крупном размере»).
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