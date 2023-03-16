В Челябинске будут судить виновника ДТП, в котором пенсионер вылетел через лобовое стекло и погиб

Водитель отечестенной легковушки погиб в ДТП. Фото: Прокуратура Челябинской области

В Челябинске будут судить виновника ДТП, в котором погиб 78-летний пенсионер. Авария случилась 2 июля 2022 года на перекрестке Комсомольского проспекта и улицы Пионерской. Водитель Mitsubishi проехал на красный сигнал светофора и врезался в «Жигули». Удар был настолько сильный, что пенсионер, сидящий за рулем отечественной легковушки, вылетел через лобовое стекло.

Пострадавший получил серьезные травмы и скончался на месте. Позже выяснилось, что водитель иномарки ехал за рулем с превышением скорости, да еще и в состоянии алкогольного опьянения.

— Уголовное дело направлено в Курчатовский районный суд для рассмотрения по существу, — рассказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Мужчину обвиняют по п. а ч. 4 ст. 268 УК РФ «Нарушение ПДД в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее смерть человека». Ему грозит от 5 до 12 лет лишения свободы.

Кстати, пьяный водитель ехал не один. На заднем сидении была его 8-летняя дочь, она не пострадала.

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