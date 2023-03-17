В Челябинской государственном институте культуре провели круглый стол по библиокультуре

Фото предоставлено организаторами

Особое внимание на конференции было уделено рассмотрению перспектив развития инклюзивного образования в контексте работы библиотечной сферы. Так, Галина Александровна Членова, заведующий организационно-методических отделом Челябинской областной библиотеки для слабовидящих и слепых и педагог кафедры библиотечно-информационной деятельности озвучила первые итоги реализации проекта «Мягкое чтение», направленного в первую очередь на привлечение внимания общества к проблемам детей с особенностями здоровья, в частности, рассказала о реализованных мастер-классах, о работе над методическими рекомендациями, о концепции нового учебного пособия и др.

Возможности тьюторского сопровождения в реализации инклюзивного образования рассмотрела Людмила Сергеевна Королева, аспирант кафедры библиотечно-информационной деятельности. Людмила имеет врожденное нарушение зрения, однако это не мешает ей жить полноценной жизнью и активно заниматься научной работой. Людмила подготовила свой доклад и читала с помощью методики брайля.

Достаточно внимания на конференции было уделено обсуждению проблем подготовки библиотечных кадров для новых форматов библиотек (модельных библиотек и информационно-библиотечных центров).

Доктор педагогических наук, профессор, декан библиотечно-информационного факультета Московского государственного института культуры Александр Михайлович Мазурицкий обратил внимание на проблемы и успехи в подготовке библиотечных кадров в вузах культуры специалистов на современном этапе.

Достаточно внимания было уделено рассмотрению требований нового профессионального стандарта «Специалист библиотечно-информационной деятельности», который был принял в сентябре 2022 года, а в марте этого года вступает в силу.

Доктор педагогических наук, профессор, декан библиотечно-информационного факультета Санкт-Петербургского государственного института культуры Валентина Владимировна Брежнева достаточно подробно рассказала о перспективах применения нового стандарта и его влияние на принципы подготовки кадров библиотечной сферы.

Потенциал и специфику реализации иммерсивных технологий в работе современных модельных библиотек выявила в докладе Юлия Аркадьевна Ким, заместитель директора Государственной библиотеки Югры.

В работе конференции принял участие представитель Белорусии - ведущий педагог Белорусского государственного университета культуры и искусств Олег Анатольевич Барма.

Ключевые задачи позиционирования библиотеки в местном сообществе рассмотрела в своем выступлении Ольга Петровна Горбат, заместитель директора Челябинской областной библиотеки для молодежи.

Также обсуждались ключевые поддержки молодых специалистов библиотечной сферы. Эти вопросы затронула в выступлении представила руководитель Управления культуры, туризма и молодежной политики села Аргаяш Индира Рамзисовна Юсупова,

Особое внимание в докладах было уделено определению возможностей библиотеки в формировании креативной индустрии, на это обратили внимание педагоги кафедры библиотечно-информационной деятельности – старший преподаватель Татьяна Михайловна Киселева, кандидат педагогических наук, доцент Клена Борисовна Лаврова.

На второй секции «Перспективы развития книжной культуры и книгоиздания» с докладом «Развитие социализации личности: социально-педагогический потенциал института наставничества в России» выступила доктор педагогических наук, профессор Римма Алексеевна Литвак.

Результатами национального опроса, посвященного выявлению читательских вкусов современного студенчества поделился Сергей Николаевич Ильченко, доктор филологических наук, профессор СПбГУ, главный редактор издания «Культурный Петербург».

О возможностях сотрудничества издательства и библиотеки, издательства и вуза рассказала директор по региональному развитию ИД «Питер» Анастасия Ягьева.

Участники круглого стола и секций очень высоко оценили качество докладов и уровень организации конференции, высказали ряд предложений, в частности, по внесению изменений в отраслевые нормативно-правовые документы, в организации мастер-классов и деловых игр для практиков в рамках последующих встреч. Единодушны были участники и в том, что такие встречи практиков и представителей системы сферы образования необходимы. Они помогут обеспечить четкую координацию своевременного формирования актуальных компетенций у выпускников. Именно высококвалифицированные библиотечные кадры и их творческий потенциал помогут современной библиотеке обеспечить современному обществу гармоничное вхождение в новую эпоху!