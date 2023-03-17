В Челябинской области отправили в колонию женщину, которая отказалась от группового секса

Женщину отправили в колонию на шесть с половиной лет Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Челябинской области вынесли приговор женщине, которая отказалась от группового секса. Но есть один нюанс в виде поножовщины. Все началось с того, что осенним вечерком вместе с сожителем они решили выпить у себя в квартире, а за компанию позвали еще и друга. Постепенно градус вечеринки возрастал, но вместе с тем неумолимо росла и похоть.

В какой-то момент мужчина предложил своей даме заняться сексом вместе с товарищем, раз уж так получилось, что она единственная леди в компании. Такая идея женщину не вдохновила, и вместо страсти в ней взыграла ненависть. Она напала на своего сожителя и ножом стала бить его в область паха, а затем и в грудь. В конфликт вмешался гость — он выхватил нож и спас своего похотливого друга от верной смерти.

После этого в квартиру приехали медики, они оказали всю необходимую помощь пострадавшему, и он выжил. В результате против женщины завели уголовное дело по ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ «Покушение на убийство». И теперь ее отправили в колонию.

— Суд назначил виновной наказание в виде 6 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, — рассказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Сожителя за пикантное предложение никак не наказали, но эту бурную ночь, наверняка, он и без того запомнит на всю жизнь.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru