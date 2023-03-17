У сотрудников Wildberries в Челябинской области появится свой профсоюз

Вместо забастовок сотрудники в Челябинской области решили договариваться. Фото: Егор ПОБЕРЕЙ

Сотрудники компании Wildberries, которая занимается интернет продажами, решили создать в Челябинской области свой профсоюз. Такое решение было принято после забастовки 15 марта по всей России, когда работники пунктов выдачи товаров решили не открывать свои отделения. При этом в нашем региона все точки работали в обычном режиме, однако все проблемы коснулись и их.

Объединить сотрудников сети предложила Федерация профсоюзов Челябинской области, в которую начали сыпаться обращения. Основное нарушение — регистрация.

— Мы возмущены тем фактом, что сотрудники сети находятся в разном правовом статусе, — Высказался председатель Федерации профсоюзов Олег Екимов. — Их регистрируют как самозанятых, по договору гражданско-правового характера, как индивидуальных предпринимателей. Все эти категории выведены из трудовых отношений.

При этом вопросы у профсоюза вызывает не только жесткая система штрафов, но безопасности рабочих мест.

Новая организация сможет легально вести переговоры с руководством компании и обращаться в надзорные органы. Возглавит профсоюз менеджер одного из пунктов выдачи в Челябинской области.

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