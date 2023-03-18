У Каслинского рынка в Челябинске машины перегородили дорогу после ДТП

Фото: читатель КП

В Челябинске днем 18 марта столкнулись два легковых автомобиля. Авария произошла днем 18 марта на улице Кожзаводской, возле Каслинского рынка. Одну из машин развернуло, и она встала поперек проезжей части, загородив часть дороги.

По предварительным данным, в аварии никто не пострадал, хотя автомобили получили повреждения.

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