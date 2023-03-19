Магнитогорский «Металлург» уступил «Авангарду» во втором матче полуфинала Восточной конференции КХЛ

«Металлург» уступил в гостях омскому «Авангарду» во втором матче полуфинала Восточной конференции — 3:4. Фото: ХК «Авангард»

Во втором матче серии события менялись с калейдоскопической быстротой. «Авангард» уходил в отрыв с разницей в три шайбы, Магнитка возвращалась в игру, сравнивая счет.

А началось все с провального первого периода, когда «Металлург» ушел на перерыв с тремя шайбами в пассиве и нулем в активе. «Ястребы» на шестой, 14-й и 19-й минутах «распечатали» ворота Эдди Паскуале (голами у хозяев поочередно отметились Павел Дедунов, Алекс Бродхерст и Рид Буше). Главный тренер Магнитки Илья Воробьев решил дать отдохнуть Паскуале, заменив его во втором периоде на Василия Кошечкина.

Казалось, что все в этом матче уже решено, но Магнитка еще раз доказала, что может переламывать ход матча. Уже в самом начале второго отрезка матча Павел Акользин от синей линии точно прострелил под перекладину — 3:1, и спустя три минуты после выигранного вбрасывания Григорий Дронов мощно пробил с правого фланга в ближний от вратаря угол — 3:2. Дальше больше. На 45-й минуте Никита Коростелев заехал в зону атаки перед воротами и результативно бросил из-под защитника — и счет уже равный 3:3.

Но «Авангард» снова вышел вперед Рид Буше делает дубль, точно бросая в касание после передачи Владимира Ткачева — 4:3. Этот победный для «Авангарда» счет сохранился до конца матча.

Сейчас серия переезжает в Магнитогорск, где «Металлург» и Авангард» сыграют два матча. Первый поединок состоится во вторник, 21 марта.

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