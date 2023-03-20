В Челябинске BMW опрокинулся после ДТП на автодороге Меридиан

Фото: ГИБДД Челябинска

Серьезная авария произошла вечером 9 марта на автодороге Меридиан в Челябинске. Столкнулись BMW и УАЗ «Патриот».

После удара BMW отбросило на металлическое ограждение. Врезавшись в забор, машина опрокинулась.

Как рассказали в ГИБДД Челябинска, иномаркой управлял 35-летний мужчина, а за рулем «Патриота» сидел 36-летний челябинец. Оба они не получили серьезных травм. Пострадал пассажир BMW, ему оказали медицинскую помощь.

Напомним, накануне в Челябинской области пассажирский автобус столкнулся с грузовиком.

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