Обе машины врезались в кучи снега: в Челябинской области 8-летний ребенок пострадал в аварии

Фото: УГИБДД по Челябинской области
В Челябинской области два человека пострадали при столкновении машин. ДТП случилось вечером 19 марта на 5-м километре дороги Магнитогорск-Кизил-Сибай.
Как рассказали в региональном управлении ГИБДД, 41-летний водитель LADA Granta выезжал со второстепенной дороги на главную и не уступил двигавшемуся по главной трассе Hyundai Solaris. Машины столкнулись, обе откатились на обочину, протаранив скопившиеся там груды снега.
В ДТП получили травмы водитель LADA и его восьмилетний пассажир.
Напомним, в тот же вечер в Челябинске BMW опрокинулся после аварии на автодороге Меридиан.
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