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НовостиЗдоровье20 марта 2023 4:49

В Челябинской области за неделю снизилась заболеваемость коронавирусом

В Челябинской области 1334 человек за неделю заболели коронавирусом
Елена КОЛЧИНА
Уже больше 407 тыс. человек в челябинской области заболели Covid-19

Уже больше 407 тыс. человек в челябинской области заболели Covid-19

Фото: Валентина ВАГАНОВА

За последнюю неделю в Челябинской области зарегистрировали 1334 новых случаев коронавируса. Это на 261 меньше, чем неделей ранее. В среднем, каждый день Covid-19 диагностируют у 190 южноуральцев.

По данным регионального министерства здравоохранения к 20 марта, всего с начала пандемии коронавирусом заболели уже 407 627 жителей Челябинской области.

Данные о количестве смертельных случаев в минздраве не показывают с начала февраля.

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