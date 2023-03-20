В Челябинской области за неделю снизилась заболеваемость коронавирусом

Уже больше 407 тыс. человек в челябинской области заболели Covid-19 Фото: Валентина ВАГАНОВА

За последнюю неделю в Челябинской области зарегистрировали 1334 новых случаев коронавируса. Это на 261 меньше, чем неделей ранее. В среднем, каждый день Covid-19 диагностируют у 190 южноуральцев.

По данным регионального министерства здравоохранения к 20 марта, всего с начала пандемии коронавирусом заболели уже 407 627 жителей Челябинской области.

Данные о количестве смертельных случаев в минздраве не показывают с начала февраля.

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