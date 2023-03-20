В Чебаркульском рыбзаводе государственная комиссия подсчитала икру

Фото: минсельхоз Челябинской области

В инкубационном цехе Чебаркульского рыбозавода работала государственная комиссия, которая фиксировала технологическую операцию – подсчёт количества икринок, из которых вырастят молодь рыбы для компенсационного зарыбления водоёмов Урала и Сибири. Как пояснил начальник отдела рыбоводства и рыболовства министерства сельского хозяйства Челябинской области Алексей Екимов, мощность цехов в регионе позволяет ежегодно инкубировать до миллиарда икринок в год, а в водоёмы выпускается 150 – 200 миллионов штук. Профицит икры реализуется в другие регионы, в основном, Уральского федерального округа.

Рыбоводы чебаркульского цеха в процессе инвентаризации икры насчитали 42 миллиона икринок пеляди и 13,5 миллионов икры муксуна. Из них вырастят рыбную молодь, которая затем отправится прямиком в устье реки Обь, в Обскую губу, где её выпустят в воду – в ходе компенсационного зарыбления водоёмов, на запасы водных биологических ресурсов которых оказывает негативное влияние деятельность промышленных предприятий. К слову сказать, восстановление рыбных запасов сибирской реки делается в рамках исполнения поручения Президента России Владимира Путина, которое он дал правительству по итогам декабрьского совещания с молодыми учёными.

В составе государственной комиссии, работавшей в инкубационном цехе Чебаркульского рыбозавода, были старший государственный инспектор отдела госконтроля, надзора, охраны водных биологических ресурсов и среды их обитания по Челябинской области Андрей Фролов, ихтиолог межрегионального отдела по рыболовству и сохранности ВБР по Свердловской и Челябинской областям Нижнеобского филиала ФГБУ «Главное бассейновое управление по рыболовству и сохранению водных биологических ресурсов» (Главрыбвод) Михаил Павлюченко, начальник отдела рыбоводства и рыболовства областного минсельхоза Алексей Екимов.

Фото: минсельхоз Челябинской области

Как сообщил старший госинспектор рыбоохраны Андрей Фролов, инвентаризация икры на рыбозаводе проводится каждый год.

– Сиговые виды рыб мечут икру в ноябре, инкубационный период происходит в мае. Сейчас икра практически созрела, мы делаем подсчёт, составляем акт о том, сколько у производителя икры, – пояснил Андрей Фролов. – Это нужно для того, чтобы знать, какой объём личинки сиговых будет выпущен в реки Сибири в целях компенсации ущерба водным биологическим ресурсам. Эта рыба в Челябинской области не останется, потому что необходимо восстанавливать популяцию муксуна в северных реках и озёрах, в естественных местах ее нереста. На сегодняшний день она находится на грани исчезновения, и такие предприятия как Чебаркульский рыбозавод, имеющие свое маточное стадо, помогают восстанавливать данную популяцию.

Проверка деятельности рыборазводного предприятия делится на четыре этапа: сначала подтверждается наличие у хозяйства необходимых мощностей для выращивания рыбы, затем проводится бонитировка ремонтно-маточного стада различных пород рыб, третий этап – это инвентаризация икры, четвёртый – непосредственно контроль выпуска личинок или подросшей рыбы в водоём.

В Челябинской области икру для компенсационного зарыбления производят четыре крупных предприятия: Чебаркульский рыбзавод, Троицкая продовольственная компания, Шершнёвский рыбопитомник, верхнеуральская компания «Аквакультура». У них есть цеха, специальное оборудование, маточное стадо. Конечно, эти предприятия производят икру и личинку также для собственного выращивания товарной рыбы, для реализации рыбхозам, у которых нет своего производства икры, в том числе и в другие регионы страны, в основном в УрФО.

Водные объекты региона, куда выпускают рыбу, – так называемые приёмные ёмкости для компенсационного зарыбления, – это Магнитогорское, Шершнёвское, Троицкое водохранилища; в 2023 году к ним добавится озеро Смолино, в 2024 году – озёра Второе (Красноармейский район), Синара (Снежинский ГО), Аткуль (Еткульский район), Аргаяш (Аргаяшский район), Большой Кременкуль (Сосновский район). Перечень этих водоёмов утвердил Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии.

Фото: минсельхоз Челябинской области

Кроме приёмных ёмкостей, рыбных личинок выпускают в другие водоёмы для выращивания товарной рыбы на рыбоводных участках. Таких в Челябинской области 199. В 2023 году планируется выпустить 150 миллионов молодых рыб. Это чуть меньше, чем в прошлом году, – из-за снижения уровня воды на водных объектах области. В южноуральские водоёмы выпускают так называемых тепловодных рыб: при компенсационном зарыблении – сазана, толстолобика, белого амура, судака, щуку, а при товарном зарыблении – и другие виды.

Например, чебаркульские рыбоводы в текущем году планируют зарыбить восемь озёр, на которых у рыбозавода есть рыбоводные участки. В водоёмы будет выпущено 26 миллионов личинок сиговых пород рыб, 200 тысяч подрощенной молоди сиговых, три миллиона личинок карповых, 10 миллионов личинок сазана и 200 тысяч штук других разновидностей рыбы.

Кстати, при инвентаризации икры чебаркульские рыбоводы используют объёмно-весовой метод. Взвешивая разные объёмы икринок, вычисляют вес одной икринки, а потом рассчитывают количество в 8 литрах – столько вмещает аппарат Вейса для инкубирования икры, представляющий из себя большую стеклянную колбу, в которой постоянно циркулирует чистая вода нужной температуры. Таких аппаратов в цехе инкубации Чебаркульского рыбозавода несколько сотен, и при полной загрузке в них помещается 300 миллионов икринок сиговых пород рыбы.

Главный рыбовод Чебаркульского рыбозавода Наталья Дронова рассказывает:

– 2022 год был особенным. Во-первых – жаркое лето, во-вторых – на Южном Урале падает уровень воды в водоёмах. Изменились условия поставки кормов, сейчас переходим на другие, очень разные корма. Для рыбы, которая сидит в садке постоянно и не питается естественным кормом, это очень важно. У нас каждый год идёт наращивание маточного стада, то есть стараемся сделать больше. Вот здесь сейчас 15 миллионов икринок живых, на стадии пигментации глаз, то есть она практически вся станет личинкой. В том году было 10 миллионов. Мы также подращиваем молодь стерляди – обской, камской, волжской популяции. Есть сазан, сиговые, которыми будем зарыблять чебаркульские озёра. У нас очень хорошо получилось зарыбление пелядью, это тоже сиговая порода, очень терпимая к высоким температурам воды. Её привезли в своё время в область, отработали технологию и сейчас выпускают в наши озёра. Весной садим личинку, осенью получаем 100-120 граммов рыбку. Красивая рыбка, которая хорошо идёт для вялки, копчения! Это для Южного Урала фишка, я больше её нигде не встречала, такую маленькую, красивую.

Начальник отдела рыбоводства и рыболовства минсельхоза Алексей Екимов говорит, что продукцию южноуральских рыбозаводов высоко ценят в других регионах страны. Жизнестойкости и качеству икры способствуют чистая вода, используемая при содержании маточного стада и инкубировании и профессионализм рыбоводов. А развитие материальной базы рыбхозов поддерживается государственными субсидиями.

– От минсельхоза есть поддержка – возмещение капитальных затрат на строительство и модернизацию объектов АПК, в частности рыбоводных комплексов. Если хозяйство построит такой комплекс, пройдёт все экспертизы, запустит его в производство, будет выращивать либо рыбопосадочный материал, либо товарную рыбу, то такое предприятие может получить возмещение до 49,9 % затрат, – рассказал представитель минсельхоза. – Тот же Чебаркульский рыбозавод в 2020 году построил дополнительный цех индустриального рыбоводства, и ему была выделена государственная поддержка. Это один из вспомогательных рыборазводных цехов нашей области, необходимый для решения поставленных задач. Его мощность рассчитана на инкубацию и выращивание муксуна (1,5 грамма) в количестве 1 миллиона штук в год, либо других ценных и особо ценных видов рыб, в зависимости от потребностей. Если говорить в целом про Челябинскую область, то все наши цеха вместе могут производить не менее 1 миллиарда личинок в год. Потребление в области, в зависимости от сезона, – от 150 до 250 миллионов ежегодно. Соответственно, появляется большой профицит, и мы обеспечиваем с лихвой каждый год необходимый объем, которого не хватает рыбоводным предприятиям, имеющим рыбоводные участки в Тюменской, Свердловской, Курганской областях, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах. Поэтому у нас задача – чтобы как можно больше рыбоводных участков в Челябинской области было выделено, где можно эту рыбу выпускать. Соответственно, чем больше будет участков, тем больше будет закладываться икры.