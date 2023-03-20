«Разрушения большие»: в Челябинске определили, когда начнется полномасштабный дорожный ремонт

В последние два дня даже ямочный ремонт прервали из-за холода, для запуска асфальтового завода ждут стабильных плюсовых температур Фото: Антон ФОКИН

В Челябинске на дорогах продолжается ямочный ремонт. Пока что рабочие ставят временные «заплатки» на асфальте.

— В основном на прошедшей неделе проводили поддерживающий ремонт на таких крупных улицах как Бейвеля, Блюхера и Рождественского, — рассказал на совещании в городской администрации вице-мэр по дорожному хозяйству Андрей Ксензов. — Пришлось серьезно там позаниматься, потому что разрушения там большие. По улицам Витебской и Смирных передали предписание подрядчику. На этой неделе продолжится работа по ремонту Второй Павелецкой.

Мэр Наталья Котова посоветовала устроить ремонт также на улице Сулимова и поторопила дорожников с осмотром улиц и сезонными работами.

— Подрядчики должны выходить с инициативой и ремонтировать, не дожидаясь обращений граждан, — заявила она.

Полноценный ремонт дорог в Челябинске начнется не раньше следующего месяца. По словам Андрея Ксензова, только в первой декаде апреля планируют запустить первый асфальтобетонный завод, который будет производить материал для замены дорожного полотна.

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