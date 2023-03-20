«Пройдем Кировку под метелочку»: в Челябинске начинают весеннюю уборку

Субботники завершат только к началу мая Фото: Олег ЗОЛОТО

В Челябинске после таяния снега начинают убирать накопившийся за зиму мусор.

— Основное внимание сейчас уделено сезонным работам: сбору случайного мусора, очистке газонов от веток и поросли, — рассказал на совещании в мэрии замглавы города по дорожному хозяйству Андрей Ксензов.

— По мусору нужно сосредоточиться на всех улицах максимально, потому что мусора много, — посоветовала мэр Челябинска Наталья Котова.

Она поручила проследить за стройплощадками. Застройщики обязаны мыть колеса машин, доставляющих грунт или стройматериалы, чтобы грузовики во время весенней сырости не разносили грязь по улицам.

Кроме того, глава города поручила убрать мусор, который вытаял из-под снега рядом со стволами деревьев на пешеходной части улицы Кирова.

— Сейчас под метелочку всю Кировку пройдем, — пообещал Андрей Ксензов. – Управление благоустройства выдало предписание всем хозяйствующим субъектам на Кировке, чтоб входные зоны приводили в порядок.

В Челябинске сейчас продолжают готовиться к весенним субботникам. Правда, результатов сезонной уборки придется подождать. По словам Натальи Котовой, порядок в городе должны наводить в течение апреля, чтобы успеть закончить работу к майским праздникам.

Напомним, в Челябинске возникла заминка с запуском на улицы машин-пылесосов: чтобы взяться за уборку пыли, ждут теплой погоды.

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