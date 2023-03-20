Жителя Челябинской области будут судить за покупку отмычек в интернете

Отмычки признали шпионским инвентарем Фото: Андрей КАРА

Жителя Чебаркуля будут судить за покупку отмычек. Мужчине грозит лишение свободы на срок до 4 лет или штраф до 200 тыс. рублей.

Как сообщает ИА «Уральский меридиан», летом 2022 года чебаркулец приобрел через интернет у зарубежного продавца профессиональный набор принадлежностей для вскрытия замков. Позже экспертиза установила, что отмычки и вправду не игрушечные. Их официально классифицировали как специальное техническое средство для негласного получения информации. А незаконное приобретение таких средств уголовно наказуемо.

Теперь дело покупателя передали в Чебаркульский городской суд.

Ранее в Челябинске поймали грабителя, напавшего на 80-летнюю женщину.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru