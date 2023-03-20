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НовостиОбщество20 марта 2023 9:11

Жителя Челябинской области будут судить за покупку отмычек в интернете

Незадачливый покупатель может на 4 года попасть за решетку
Елена КОЛЧИНА
Отмычки признали шпионским инвентарем

Отмычки признали шпионским инвентарем

Фото: Андрей КАРА

Жителя Чебаркуля будут судить за покупку отмычек. Мужчине грозит лишение свободы на срок до 4 лет или штраф до 200 тыс. рублей.

Как сообщает ИА «Уральский меридиан», летом 2022 года чебаркулец приобрел через интернет у зарубежного продавца профессиональный набор принадлежностей для вскрытия замков. Позже экспертиза установила, что отмычки и вправду не игрушечные. Их официально классифицировали как специальное техническое средство для негласного получения информации. А незаконное приобретение таких средств уголовно наказуемо.

Теперь дело покупателя передали в Чебаркульский городской суд.

Ранее в Челябинске поймали грабителя, напавшего на 80-летнюю женщину.

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