Жителя Челябинской области будут судить за покупку отмычек в интернете

Отмычки признали шпионским инвентарем
Фото: Андрей КАРА
Жителя Чебаркуля будут судить за покупку отмычек. Мужчине грозит лишение свободы на срок до 4 лет или штраф до 200 тыс. рублей.
Как сообщает ИА «Уральский меридиан», летом 2022 года чебаркулец приобрел через интернет у зарубежного продавца профессиональный набор принадлежностей для вскрытия замков. Позже экспертиза установила, что отмычки и вправду не игрушечные. Их официально классифицировали как специальное техническое средство для негласного получения информации. А незаконное приобретение таких средств уголовно наказуемо.
Теперь дело покупателя передали в Чебаркульский городской суд.
Ранее в Челябинске поймали грабителя, напавшего на 80-летнюю женщину.
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