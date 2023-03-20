«В срочном порядке»: Наталья Котова поручила не медлить с откачиванием воды из мест подтоплений

Фото: КДХ Челябинска

Мэр Челябинска Наталья Котова поручила бороться с глубокими лужами, которые появляются из-за резкого таяния снега.

— В тех местах, где подтопления возникают (даже на дорогах иногда такое бывает), нужно в срочном порядке воду откачивать, — велела подчиненным глава города. — Неделя-две пройдут, снег стает, и этой проблемы уже не будет.

По словам вице-мэра по дорожному хозяйству Андрея Ксензова, сейчас в Челябинске и днем, и ночью трудится минимум по две бригады рабочих, занятых откачкой воды.

— В связи с тем, что немного похолодало, массовые заявки прекратились, где были очаги подтопления, — рассказал Андрей Ксензов. — Заявления из частного сектора и внутриквартальных территорий за прошедшую неделю не поступали.

Напомним, Наталья Котова поручила также взяться за уборку и навести в городе чистоту к майским праздникам.

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