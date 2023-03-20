Йогурт и кефир на Южном Урале теперь производят из отечественных компонентов

Производители меняют поставщиков и используют параллельный импорт. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Производители кисломолочки в Челябинской области почти полностью перешли на отечественные компоненты при изготовлении йогрутов и кефира. Об этом говорится докладе Банка России.

Как говорится в отчете, производители, чтобы решить проблемы с импортными ингредиентами — в частности с заквасками, переработчики молока меняют поставщиков и пользуются параллельными импортом.

По данным ЦБ, за два месяца 2023 года в Челябинской области произвели 27 тыс. тонн молока. Это на 1,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Такой рост регулятор связывает с проявлением новых молочных комплексов и поддержкой сельхозпредприятий со стороны государства. В докладе также отмечается, что в этом году рост производства молока на Урале продолжится. Уже в марте 2023 года в Челябинской области этот показатель вырос на 3,4% к декабрю прошлого года.

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