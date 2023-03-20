В Челябинске отметили Навруз с песнями, танцами и роскошным праздничным столом

Фото: Ассамблея народов Челябинской области

В челябинском ДК Железнодорожников 19 марта отметили Навруз. Это древний праздник прихода весны у иранских и тюркских народов.

Фото: Ассамблея народов Челябинской области

Формально Международным днем Навруз считается 21 марта, но в Ассамблее народов Челябинской области решили праздновать немного раньше. Вместе собрались участники азербайджанской, казахской, киргизской, таджикской и узбекской диаспор.

Фото: Ассамблея народов Челябинской области

Столы ломились от яств, а во время концерта участники национально-культурных объединений порадовали зрителей красивыми нарядами, музыкой и танцами.

Фото: Ассамблея народов Челябинской области

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