В Челябинске отметили Навруз с песнями, танцами и роскошным праздничным столом

Фото: Ассамблея народов Челябинской области
В челябинском ДК Железнодорожников 19 марта отметили Навруз. Это древний праздник прихода весны у иранских и тюркских народов.
Фото: Ассамблея народов Челябинской области
Формально Международным днем Навруз считается 21 марта, но в Ассамблее народов Челябинской области решили праздновать немного раньше. Вместе собрались участники азербайджанской, казахской, киргизской, таджикской и узбекской диаспор.
Фото: Ассамблея народов Челябинской области
Столы ломились от яств, а во время концерта участники национально-культурных объединений порадовали зрителей красивыми нарядами, музыкой и танцами.
Фото: Ассамблея народов Челябинской области
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