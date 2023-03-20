Весна возвращается: в Челябинской области потеплеет до +10 градусов

Гулять на свежем воздухе скоро станет не так холодно
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В Челябинскую область после похолодания вновь возвращается весенняя погода. Уже во вторник 21 марта температура воздуха может подняться до +10 градусов.
Правда, сначала южноуральцам придется перетерпеть не слишком-то теплую ночь.
В ночь с понедельника на вторник температура воздуха в регионе будет колебаться от 0 до -17 градусов (морозное всего окажется в низинных районах).
Днем 21 марта воздух в низинах прогреется максимум до +5, зато во всех остальных местах температуре поднимется до +5, +10 градусов.
Существенных осадков метеорологи не прогнозируют, но предупреждают о гололедице ночью и в утренние часы.
В среду и четверг по ночам будет от +1 до -6 градусов, а в дневное время температура продолжит подниматься до +10.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.
Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77
Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм
Почта: kpchel@phkp.ru