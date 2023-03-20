Весна возвращается: в Челябинской области потеплеет до +10 градусов

Гулять на свежем воздухе скоро станет не так холодно Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Челябинскую область после похолодания вновь возвращается весенняя погода. Уже во вторник 21 марта температура воздуха может подняться до +10 градусов.

Правда, сначала южноуральцам придется перетерпеть не слишком-то теплую ночь.

В ночь с понедельника на вторник температура воздуха в регионе будет колебаться от 0 до -17 градусов (морозное всего окажется в низинных районах).

Днем 21 марта воздух в низинах прогреется максимум до +5, зато во всех остальных местах температуре поднимется до +5, +10 градусов.

Существенных осадков метеорологи не прогнозируют, но предупреждают о гололедице ночью и в утренние часы.

В среду и четверг по ночам будет от +1 до -6 градусов, а в дневное время температура продолжит подниматься до +10.

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