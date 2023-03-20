Платья в горошек, шубки и сапожки: бабушка из Челябинска шьет одежду куклам для профилактики Альцгеймера

Фото: Сергей Белковский

Пенсионерка из Челябинска шьет наряды для кукол. Так она занимается профилактикой болезни Альцгеймера, поддерживая мелкую моторику.

Через пару недель — 4 апреля — Светлане Белковской исполнится 85 лет. В молодости она работала портной. Несколько лет назад она решила вновь сесть за швейную машинку, снимать мерки и строить выкройки.

А началось все с найденной возле мусорного бака 80-сантиметровой советской кукле. К счастью, игрушку не выбросили в кучу мусора, а заботливо поставили рядом с контейнером — вдруг найдет новую хозяйку. Так Светлана Белковская забрала красавицу себе. Отмыла, причесала и принялась шить и вязать ей наряды. Компанию ей составили куклы барби.

Фото: Сергей Белковский

Челябинку поддерживает сын Сергей и внучка Вероника.

— Это действительно помогает, — цитирует Сергея Hornews.com. — Тем более, что, скажем, пришить на одежду кукле маленькую пуговицу получается не с первого раза — зрение уже не то.

А работа — почти ювелирная. Так для одной из кукол Светлана сшила сапожки, они идут в комплекте с деловым костюмом из искусственной кожи. Для другой куклы она связала балетки. У красавиц также есть шубки и целая коллекция маленьких шапочек.

Фото: Сергей Белковский

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