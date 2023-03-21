В Кусе сливают нечистоты в реку Ай и местные власти об этом знают

Объем слива - огромный. Фото: А.Л. Текслер, помоги / vk.com

В Кусе Челябинской области из-за аварии сточные воды (по словам жителей — фекалии) стекают в реку Ай. Люди жалуются на неприятный запах. Продолжается это несколько дней.

– На представленных фотографиях от 16 марта и на видео от 19 марта видно, как в районе улиц Айская и Нижезаводская в городе Куса идет этот слив, – рассказала Светлана Борисенко в группе «А.Л. Текслер, помоги!».

Оказывается, о проблеме со сливом власти Кусинского района знают. В комментариях под жалобой они объяснили, что сломался насос и сейчас он находится на ремонте.

– Об этой проблеме властям района и города известно. Из-за того, что сгорел насос, произошла авария и сточные воды пошли в реку. Сейчас эта проблема решается, насос отдан в ремонт, – сообщила администрация Кусинского муниципального района.

Власти пообещали, что в ближайшее время система будет восстановлена.

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