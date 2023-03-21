Застройка Каширинского рынка в Челябинске перешла на новый этап

На территории Каширинского рынка идут работы. Фото: Анна ВОЛКОВА

На территории бывшего Каширинского рынка, где застройщик «Тригор и К» анонсировал возведение жилого квартала со школой и детским садом, начались строительные работы. Территорию оградили, на участке работает строительная техника.

Как рассказал КП-Челябинск вице-мэр по строительству города Александр Перемыкин, ведется проектирование:

— Застройщик сегодня ведет разработку документации.

Застройка участка на Братьев Кашириных ведется в рамках комплексного развития территории. В ноябре застройщик «Тригор и К» (его связывают с компанией «Голос.Девелопмент») презентовал проект на публичных слушаниях. Встреча была жаркой. По проекту на участке будет 7 многоэтажных домов различной этажности от 7 до 23 этажей, детского сада на 230 мест, школы на 1500 мест.

Сам рынок планировали перенести на Свердловский тракт, 12а. Но торговцы ушли далеко не сразу – вроде и забор уже стоит, и ларьки убрали, а в начале года мэр Челябинска Наталья Котова сообщала, что рядом с бывшим рынком торгуют с машин. И поручила разобраться с этим.

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