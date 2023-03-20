Баскетболистки челябинской «Славянки» вышли в плей-офф чемпионата России

В Челябинске «Славянка» после очередного этапа чемпионата страны обеспечила себе место в финальном раунде плей-офф. Фото БК «Челбаскет»

В Челябинске завершился очередной раунд чемпионата России Высшей лиги среди женских команд. Баскетбольный клуб «Славянка» выиграл все три поединка: у «Самары-2» - 64:54, «Вологды-Вологжанки» - 75:54 и «Динамо-2» (Новосибирск) — 59:44. Этот успех позволил челябинкам сохранить шестое место в турнирной таблице и обеспечить себе выход в плей-офф чемпионата.

А 17 марта, в день стартового матча, в ДПШ на Алом поле прошла торжественная церемония открытия отделения Российского движения детей и молодежи (РДДМ) в Федерации баскетбола Челябинской области. Отметим, что Федерация стала первой спортивной организацией, присоединившейся к «Движению первых». Российское движение детей и молодежи объединяет все существующие общественные организации страны.

— Я уверена, что совместными усилиями мы добьемся того, что о Федерации баскетбола Челябинской области узнает не только вся Россия, но и весь мир, и «Движение первых» будет этому способствовать, — отметила председатель Российского движения детей и молодежи «Движение первых» Светлана Буравова.

Руководителем нового отделения стал Илья Ница, который уже долгое время работает в системе БК «Челбаскет».

— Это очень радостное и важное событие. Мне нравится подход наших коллег, ценности и смыслы, которые они доносят до подрастающего поколения. Хочется надеяться, что совместно мы расширим в масштабе и улучшим в качестве нашу работу с детьми и молодежью, — прокомментировал событие президент Федерации баскетбола Челябинской области Николай Сандаков,

ДЛЯ СПРАВКИ

Федерация баскетбола Челябинской области уже активно сотрудничает с «Российским движением школьников». Регулярно проводятся мастер-классы в школах и других учебных заведения, а также в регионе проводится «Школьная лига Кирилла Писклова» по баскетболу 3х3. В сезоне 2022/2023 команды поделены на 15 дивизионов, в которых примут участие в сумме более 700 команд. Финальные игры турнира пройдут в конце марта.

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