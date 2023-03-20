В Челябинской области ведут поиски пропавшего 13-летнего школьника

Фото: Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Челябинской области / Vk.com

В Челябинской области пропал 13-летний Альберт Латыпов. В последний раз школьника видели 17 марта в поселке Кадровик города Копейска. С тех пор вестей о подростке никаких нет. Его поисками сейчас занимаются полицейские и волонтеры.

Школьник худощавого телосложения, рост составляет 150 см. В день исчезновения он был одет в темно-синюю куртку, черные джинсы, коричневые ботинки, серый джемпер и футболку такого же цвета.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, просят позвонить в полицию либо по номеру поискового отряда: 8-800-700-54-52 (звонок бесплатный).

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