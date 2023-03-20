На северо-западе Челябинска обустроят экотропу протяженностью 1 км

Фото: администрация Челябинска

В Челябинске обустроят экологическую тропу «ЧистоПарковый». Она появится в 55-м микрорайоне на участке городского леса между улицами Александра Шмакова, Габдуллы Тукая, Скульптора Головницкого и Генерала Брусилова.

Администрация города уже определилась с подрядчиком, который выполнит работы. По контракту ему заплатят 9,3 млн рублей. Согласно техзаданию, экотропа должна быть сделана из природных материалов. Ее протяжность составит более 1 километра.

— Вдоль экотропы установят наружное освещение, скамейки и урны. Кроме того, для любителей активного отдыха сделают площадку для воркаута, — рассказали в мэрии Челябинска.

Старт работ запланирован в апреле, но перед этим на обустраиваемой территории будет произведен снос аварийных деревьев и уборка валежника. Завершить создание экотропы планируется до 15 августа.

Фото: администрация Челябинска

Фото: администрация Челябинска

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