Лимоны, смартфоны и аренда квартиры: что подешевело в Челябинской области за последний месяц

На цены в этом сезоне повлиял хороший урожай цитрусовых Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Челябинской области за февраль подешевели 60 разновидностей пищевых продуктов и 133 вида непродовольственных товаров. Об этом сообщили в региональной контрольно-счетной палате.

Заметнее всего снизились цены на бытовую технику и электронику. В частности, пылесосы подешевели на 13%, триммеры на 11%, а смартфоны на 9,5%. Смартфон на Южном Урале сейчас стоит в среднем 10 890 рублей.

Двухкамерные холодильники за месяц подешевели на 5,5%, а кухонные миксеры и блендеры —на 5%.

Как пояснили в КСП, на уменьшение цен повлияло снижение спроса и уход с рынка европейских и американских производителей. На прилавках осталась техника азиатского и российского производства, которая стоит меньше западных аналогов.

В категории пищевых продуктов снижение цен менее заметно. Сильнее сего за месяц подешевели лимоны — на 5,4%. Цена апельсинов уменьшилась на 3,4%. Рыба подешевела на 5,2%, чеснок — на 4,2%, а овсяные хлопья — на 2,6%.

За месяц в регионе снизились цены только шести услуг. Сильнее всего, на 7,9% уменьшилась плата за номер в двухзвездочной гостинице (в среднем за сутки проживания сейчас нужно отдать 1 114 рублей). Четырех- и пятизвездочные гостиницы тоже подешевели, но всего на 1,3%.

Меньше стоить стала и аренда частной однокомнатной квартиры. Она подешевела на 1,6% и составляет примерно 12,4 тыс. рублей в месяц.

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