В Челябинске застройщики получили условный срок за обман почти 400 дольщиков

Дольщиков обманули при строительстве дома в Копейске Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Челябинске вынесли приговор застройщикам Константину Бабайлову и Сергею Назарову. Несколько лет назад они пообещали построить офисное здание в Копейске на улице Фруктовой, а также жилой дом на Коммунистическом проспекте. Бизнесмены собрали деньги с дольщиков, но потратили их совсем не на строительство, и своих обещаний не сдержали.

— Суд назначил наказание Бабайлову и Назарову в виде 2 лет лишения свободы условно каждому, — рассказали в пресс-службе Советского районного суда.

Кроме этого, им запрещено менять место жительства. Что касается гражданских исков, в суде они рассмотрены не были. Пострадавшие заявили разные суммы — от 400 тысяч до 2 млн рублей. Известно, что предприниматели обманули почти 400 дольщиков.

Их признали виновными по ч. 2 ст. 200.3 УК РФ «Привлечение денежных средств граждан в нарушение требований законодательства об участии в долевом строительстве», ч. 2 п.п. а, б ст. 165 УК РФ «Причинение имущественного ущерба собственнику или иному владельцу имущества путем обмана».

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