Все золото осталось в Челябинске! На Увильдах провели два соревнования по рыбной ловле на мормышку

Фото предоставлено организаторами

18-19 марта на озере Южного Урала прошли чемпионат и юношеское первенство по ловле на мормышку со льда. Во взрослом чемпионате приняли участие 9 команд из четырех регионов: Вологодскаой, Свердловской, Тюменской и Челябинской областей. Всего было 27 участников. А в первенсте за победу боролись 15 юниоров: все из Челябинской области.

Фото предоставлено организаторами

Великолепная погода и ледовая обстановка (сухой лед и отсутствие на нем снега) позволили спортсменам ловить рыбу. В зачет принималась вся рыба, которая водится в Увильдах, а это окунь, чебак (плотва), сиг, рипус, щука от 30см. Но в уловах спортсменов были только чебак и окунь.

Ловить разрешалось только одной удочкой с одной мормышкой. Два дня по 3 часа участники ловили рыбу.

Фото предоставлено организаторами

Командный зачет чемпионата Челябинской области:

1 место — «Аргаяш Юнайтед» (Челябинская область): 14 497 г — Кригер (КМС), Шайхитдинов (1Р), Толстиков (КМС);

2 место — «Регион 72» (Тюменская область): 12 622 г — Сорокин (КМС),Тимофеев (КМС), Шевелев (КМС);

3 место — «Суприм» (Свердловская область): 12 053 г — Евдокимов (МС), Погудин (МС), Зырянов (МС).

Личный зачет:

1 место — Шайхитдинов (1Р) — Аргаяш, 6 310 г, сделал себе подарок в день рождения;

2 место — Толстиков (КМС) — Челябинск, 4 700 г;

3 место — Яшков (1р) — Челябинск, 4 983 г;

Биг-фиш — Рябцев — Тюмень, окунь 396 г.

Личный зачет первенства Челябинской области:

1 место — Хлопов, 4 245 г;

2 место — Шлемов, 2 482 г;

3 место — Насыров, 2 308 г;

Биг-фиш — Симутин, окунь 134 г.

Чемпионат Челябинской области по ловле на блесну со льда пройдет 25-26 марта там же, на озере Увильды. А 6-9 апреля, Челябинск принимает юниоров со всей страны: на Увильдах пройдет первенство России по ловле на мормышку со льда.