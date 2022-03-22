И это бесплатные палаты? В челябинской больнице сделали яркий ремонт как в отеле

Так выглядит палата и коридор отделения «тройки» Фото: ЧИТАТЕЛЬ "КП"

Дизайнерский интерьер с яркой мебелью, шкафчики для одежды, мягкие диваны и большой плоский телевизор в коридоре. Сначала может показаться, что на фото отель или хостел. Но нет. Это больничная палата ОКБ № 3, причем самая обычная.

Снимки прислала наша читательница. Молодая челябинка оказалась в отделении урологии и была приятно удивлена больничными условиями.

В палате на несколько человек есть шкафчики, раковина и холодильник, похожий на мини-бар Фото: ЧИТАТЕЛЬ "КП"

— В палате холодильник, туалет, жалюзи. У каждого свой светильник, есть ящики для сумок. Телевизор плазменный на этаже, — рассказала читательница КП-Челябинск.

Правда ремонт, пока сделали не везде, отмечает она. Будем надеяться, что со временем преобразится вся больница.

Ремонт пока сделали не везде Фото: ЧИТАТЕЛЬ "КП"

Как сообщается на сайте ОКБ №3, ремонт в этом отделении сделали в 2020 году.

— Учеными доказано: положительные эмоции ускоряют выздоровление. И есть ощущение, что пациенты урологического отделения ГКБ №3 будут намного быстрее покидать больничные палаты. Хотя из такого комфорта, который сейчас создается здесь, и уходить, наверное, не захочется, — говорится на сайте больницы. — Это лишь видимые изменения, на деле работа проведена огромная. В отделении полностью заменили водопроводную и канализационную системы, сантехнику, электропроводку, окна и двери, а также выровняли пол и потолок.

Больничные коридоры уже не пугают Фото: ЧИТАТЕЛЬ "КП"

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru