В Челябинской области будут судить мать, истязавшую 10-летнего сына раскаленным утюгом

Жещнина издевалась над ребенком на протяжении года Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Челябинской области будут судить мать, которая истязала своего ребенка раскаленным утюгом. Такая ужасающая история случилась в поселке Вишневогорск Каслинского района. Женщина на протяжении минимум года издевалась над своим 10-летним сыном. То изобьет его ремнем, то проводом от удлинителя или стеклянной банкой. В какой-то момент она схватила утюг, нагрела его и обожгла мальчику ноги.

Против матери завели уголовное дело по п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ «Истязание», но свою вину она не признает.

— Ребенок изъят у матери и помещен в социальное учреждение, — уточнила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева. — Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Каслинский городской суд.

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