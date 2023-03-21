В Челябинске продают здание бывшего дворца культуры за 68 млн рублей

Фото: google.ru/maps

В Челябинске выставили на продажу здание бывшего дворца культуры «Строитель». Оно расположено на улице Машиностроителей, 28а, в Ленинском районе. Сообщение о продаже разместили на популярном сайте бесплатных объявлений. За трехэтажную постройку с двумя подъездами владелец просит 67,8 млн рублей.

— Здание может быть перепрофилировано в лечебное учреждение (клиника), швейное производство и многое другое, — говорится в объявлении.

В дворце культуры в 1980-х годах располагался кинотеатр. В 1990-х ДК перестроили, но внутри работал видеосалон, на широком экране показывали фильмы. Позже бывший «Строитель» стал торговой площадкой. Сейчас в здании находится секонд-хенд.

Ранее в Челябинске на торги выставили три недостроя, которые возводили на средства дольщиков.

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