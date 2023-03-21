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НовостиОбщество21 марта 2023 7:56

Копейский завод выплатит 400 тысяч сотруднице, которая поскользнулась по дороге на работу

После травмы женщина вынуждена носить специальный корсет
Иван АЛЕКСЕЕВ
Иван АЛЕКСЕЕВ
Женщина поскользнулась на тротуаре, покрытом льдом

Женщина поскользнулась на тротуаре, покрытом льдом

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Копейский машиностроительный завод выплатит 400 тысяч рублей своей сотруднице, которая поскользнулась и получила несколько переломов на предприятии. Инцидент случился еще в феврале 2020 года. Женщина шла на работу, и уже была на территории завода, когда поскользнулась на тротуаре.

С травмами ее госпитализировали в больницу. Там медики и поставили неутешительный диагноз: компрессионный перелом двух позвонков и переломы ребер. Более полугода она восстанавливалась, но до сих пор чувствует дискомфорт в движении и вынуждена носить специальный корсет. В связи с этим, женщина обратилась в суд, чтобы взыскать компенсацию.

— Копейский городской суд взыскал с АО «Копейский машиностроительный завод» в пользу работницы 400 тысяч рублей, — рассказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

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