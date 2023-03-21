Копейский завод выплатит 400 тысяч сотруднице, которая поскользнулась по дороге на работу

Женщина поскользнулась на тротуаре, покрытом льдом
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Копейский машиностроительный завод выплатит 400 тысяч рублей своей сотруднице, которая поскользнулась и получила несколько переломов на предприятии. Инцидент случился еще в феврале 2020 года. Женщина шла на работу, и уже была на территории завода, когда поскользнулась на тротуаре.
С травмами ее госпитализировали в больницу. Там медики и поставили неутешительный диагноз: компрессионный перелом двух позвонков и переломы ребер. Более полугода она восстанавливалась, но до сих пор чувствует дискомфорт в движении и вынуждена носить специальный корсет. В связи с этим, женщина обратилась в суд, чтобы взыскать компенсацию.
— Копейский городской суд взыскал с АО «Копейский машиностроительный завод» в пользу работницы 400 тысяч рублей, — рассказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.
Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77
Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм
Почта: kpchel@phkp.ru