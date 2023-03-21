Копейский завод выплатит 400 тысяч сотруднице, которая поскользнулась по дороге на работу

Женщина поскользнулась на тротуаре, покрытом льдом Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Копейский машиностроительный завод выплатит 400 тысяч рублей своей сотруднице, которая поскользнулась и получила несколько переломов на предприятии. Инцидент случился еще в феврале 2020 года. Женщина шла на работу, и уже была на территории завода, когда поскользнулась на тротуаре.

С травмами ее госпитализировали в больницу. Там медики и поставили неутешительный диагноз: компрессионный перелом двух позвонков и переломы ребер. Более полугода она восстанавливалась, но до сих пор чувствует дискомфорт в движении и вынуждена носить специальный корсет. В связи с этим, женщина обратилась в суд, чтобы взыскать компенсацию.

— Копейский городской суд взыскал с АО «Копейский машиностроительный завод» в пользу работницы 400 тысяч рублей, — рассказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

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