Челябинцам предложили переучиться и устроиться работать на заводы

На заводах ищут не только токарей, но и программистов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Челябинске 22 марта состоится ярмарка вакансий. Как рассказали в мэрии, на ней новых работников будут искать два десятка крупнейших промышленный предприятий Челябинска и Копейска.

О своем участии уже заявили ЧМЗ, «ЧТЗ-УРАЛТРАК», «Челябинский металлургический комбинат», «Конар», завод «Прибор», ЧЭМК и Копейский машиностроительный завод».

Вакансии представят с 10:00 до 13:00 в образовательном комплексе «Смена» на улице Степана Разина. Челябинцам предлагают узнать о размере зарплат и социальных гарантиях. А еще — записаться на курсы и получить новую специальность. Многие предприятия предлагают будущим сотрудникам без квалификации пройти обучение и получить необходимые для работы навыки. Во время учебы будущим сотрудникам выплачивают стипендию.

— Сегодня промышленным предприятиям требуются квалифицированные кадры по специальностям: токарь, фрезеровщик, наладчик, программист и многие другие, — сообщили в администрации Челябинска.

Напомним, среди самых дефицитных специалистов в Челябинской области слесари-электромонтажники и арматурщики. Не хватает также медиков, в особенности врачей-офтальмологов.

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