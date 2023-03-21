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НовостиОбщество21 марта 2023 8:15

Автомобильный клуб Offroad74 приглашает на пятые любительские внедорожные соревнования «Уральская Засада»

Появится новая категория
Источник:kp.ru
Фото предоставляется организаторами

Фото предоставляется организаторами

Традиционное мероприятие считается самым масштабным открытием «грязевого сезона» на Урале. Более 50 участников ожидается с Челябинской области и соседних регионов. Новинкой этого года станет категория «Трак» для грузовиков колесной формулы 6х6 и 4х4.

Фото предоставляется организаторами

Фото предоставляется организаторами

Мероприятие пройдет 8 апреля на новой локации в экстрим парке «Ивлева Гора» в трех километрах от Челябинска в Саргазинском сельском поселении (GPS 55.048505, 61.307869).

Будет разыграно множество призов от партнеров мероприятия, каждый желающий сможет почувствовать себя участником, пройдя тест-драйв на внедорожниках.

Фото предоставляется организаторами

Фото предоставляется организаторами

Организатор мероприятия Offroad74, 8 951 810-12-06.