Специалисты ЦКС проведут прием жителей в администрации Златоуста

В апреле специалисты Центра коммунального сервиса проведут выездной прием потребителей услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в Златоустовском городском округе. В ходе этой работы жители города и ближайших к нему поселков смогут задать вопросы, связанные со сферой обращения с ТКО, а также подать документы на заключение договоров и заявления на перерасчет.

Прием будет проходить каждый понедельник – 6,13, 20 и 27 апреля с 11:00 до 15:00 в здании администрации Златоустовского городского округа (конференц-зал) по адресу Златоуст, ул. Таганайская, 1.

Добавим, работа биллинговых центров, в которых можно актуализировать данные для начислений за услугу по обращению с ТКО, также продолжится. Решить эти вопросы можно в будние дни. С актуальными адресами и графиками работы офисов биллинговых компаний в Златоусте можно ознакомиться на официальном сайте ЦКС.

В дни приема граждан в администрации Златоуста местные жители смогут адресовать свои вопросы напрямую сотрудникам ЦКС.

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