В Челябинске 13 человек эвакуировали из-за пожара в жилой многоэтажке

Пожар в квартире потушили Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Челябинске днем 21 марта случился пожар в жилом доме. Загорелась квартира в четырехэтажке на улице Карпенко.

Из дома пришлось срочно эвакуироваться 13 жильцам, в том числе пятерым детям. Как рассказали в региональном ГУ МЧС, пожарные с помощью спасательных комплектов вывели на улицу еще троих, в том числе хозяина горящей квартиры. Мужчину передали медикам для осмотра.

Пламя успело охватить 3 квадратных метра, прежде, чем его потушили. Сгорели вещи в квартире.

Напомним, накануне в Троицке погибла женщина, которая пыталась залить водой горящий диван. Она отравилась ядовитым дымом.

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