В Челябинской области за неделю выросла заболеваемость гриппом и ОРВИ

Челябинцы продолжают болеть гриппом
Фото: Иван ПРОХОРОВ
В Челябинской области за прошедшую неделю уровень заболеваемости гриппом и другими ОРВИ вырос на 4,1%. В региональном управлении Роспотребнадзора ситуацию с распространением инфекций оценивают как неблагополучную.
Среди взрослых уровень заболеваемости выше эпидпорога на 27%, хотя в целом, среди жителей региона всех возрастов он на 5,4% ниже границы начала эпидемии.
На карантине из-за ОРВИ остаются три класса в двух школах Челябинской области.
Ранее Елена Малышева в программе «Здоровье» объяснила вспышку гепатита А в челябинском кафе.
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