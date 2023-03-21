В Челябинской области за неделю выросла заболеваемость гриппом и ОРВИ

Челябинцы продолжают болеть гриппом Фото: Иван ПРОХОРОВ

В Челябинской области за прошедшую неделю уровень заболеваемости гриппом и другими ОРВИ вырос на 4,1%. В региональном управлении Роспотребнадзора ситуацию с распространением инфекций оценивают как неблагополучную.

Среди взрослых уровень заболеваемости выше эпидпорога на 27%, хотя в целом, среди жителей региона всех возрастов он на 5,4% ниже границы начала эпидемии.

На карантине из-за ОРВИ остаются три класса в двух школах Челябинской области.

Ранее Елена Малышева в программе «Здоровье» объяснила вспышку гепатита А в челябинском кафе.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru