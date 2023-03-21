В Челябинске задержали начальника поисково-спасательной службы на воде

Директору службы Александру Шину в прошлом году вручили благодарственное письмо от губернатора за многолетний добросовестны труд. Фото: МКУ «ПССВО»

В Челябинске задержали начальника поисково-спасательной службы на водных объектах Александра Шина. Как стало известно КП-Челябинск от собственного источника, против него завели уголовное дело по ч. 2 ст. 290 УК РФ «Получение взятки». В ближайшее время Александру Шину изберут меру пресечения.

Начальник ПССВО попал в поле зрения силовиков еще в начале марта. Тогда в его кабинете проходили обыски, директора также увозили на допрос. По одной из версий, Шин получил взятку от бухгалтера, который работает на этом же предприятии. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляют сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции областного Главка МВД.

Поисково-спасательная служба входит в структуру администрации Челябинска. Они занимаются организацией работы спасателей на городских пляжах.

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