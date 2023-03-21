В Челябинской области ищут инвестора для освоения территории бывшей колонии

Землю исправительного учреждения можно использовать под базу отдыха. Фото: Борис КОКУРИН

Администрация города Касли Челябинской области ищет инвестора для освоения территории бывшей колонии. Она освободилась после закрытия ИК-21. Два десятка гектаров земли на родине знаменитого в мире каслинского литья теперь рискуют стать заброшкой.

На участке расположены здания с камерами, помещения бывшего училища, школы, банный комплекс, производственные цеха. К территории подведены все коммуникации – есть свет, газ, водоснабжение, канализация, отремонтирована подъездная дорога.

Учитывая, что участок земли находится в черте города, власти Каслей теперь думают, как его обустроить. Мэр Екатерина Васенина сообщила, что на территории бывшей колонии допускается малоэтажное строительство. Здесь можно было бы сделать базу отдыха или санаторий. Тем более, рядом находится водоем и есть песчаный берег.

- Мы готовим заявку на участие в общероссийском конкурсе «Парки и скверы малых городов» и обустройство территории бывшей колонии могло бы стать частью программы для привлечения туристов, которым нравится сочетать спокойный отдых, активный и познавательный. Ведь нашему городу есть что рассказать и показать, - прокомментировала Екатерина Васенина.

Заинтересованность в освоении участка уже проявляли застройщики из Екатеринбурга. Но в Каслях ждут еще предложений и конкретных проектов.

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