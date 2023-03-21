В Челябинске начнется массовый отлов бродячих собак

Главам районов получили взять на контроль места, где обитают стаи собак Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С приходом весны на улицах города появляется все больше бродячих собак, более того, они становятся активными, сбиваясь в стаи и пугая жителей Челябинска. На эту проблему обратила внимание глава областного центра Наталья Котова.

На аппаратном совещании мэр Челябинска поручила руководителям всех районов города взять на контроль те места, где согласно обращениям жителей, находится максимальное скопление бродячих собак.

— Главы всех районов города должны провести мониторинг и централизованно направить заявки на отлов уличных животных, — поручила Наталья Котова на аппаратном совещании.

Все обращения будут направлены вице-мэру по городскому хозяйству Александру Астахову, после чего отловом собак займется подрядная организация.

Кроме того, сообщить о бродячем животном может самостоятельно каждый житель города.

Инфографика: Кирилл Лежак

Главное для эффективного отлова — описать животное, указать особые приметы, обозначить место обитания и оставить свои контакты для обратной связи в заявке.

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