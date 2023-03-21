Суд отправил в колонию южноуральца, который призывал убивать силовиков

Мужчину отправили в колонию-поселение на 4 года Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Катав-Ивановске вынесли приговор мужчине, который призывал убивать сотрудников правоохранительных органов. Южноуралец писал экстремистские посты в соцсетях, чем и привлек внимание ФСБ. Когда силовики пришли к нему домой, обнаружили там самодельное огнестрельное оружие, более 100 патронов и смесь для изготовления взрывчатки.

Против него завели уголовное дело, а теперь и вынесли приговор.

— Суд приговорил его к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, — рассказали в УФСБ России по Челябинской области.

Кроме этого, мужчина заплатит штраф в размере 110 тысяч рублей. Его признали виновным по четырем статьям: ч. 1 ст. 222 УК РФ «Незаконное хранение огнестрельного оружия», ч. 1 ст. 222.1 УК РФ «Незаконное хранение взрывчатых веществ», ч. 1 ст. 223.1 «Незаконное изготовление взрывчатых веществ», ч. 2 ст. 280 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности с использованием Интернета».

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