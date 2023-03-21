На тайном голосовании выбрали нового представителя Челябинской области в Общественной палате РФ

Фото: Общественная палата Челябинской области

Новым представителем Челябинской области в Общественной палате РФ стал Евгений Андреев. Экс-депутат регионального Заксобрания сменит на этом посту Олега Дубровина.

Кандидатуру Евгения Андреева утвердили члены региональной Общественной палаты на тайном голосовании в рамках очередного пленарного заседания. Его оппонента Григория Ваулина поддержали лишь 5 человек из 45.

Евгений Андреев возглавляет челябинское представительство группы «Магнезит», состоит в местном отделении Русского географического общества. Также он является общественным инспектором по охране окружающей среды, членом правления Союза промышленников и предпринимателей, членом общественного совета при Госкомитете по охране объектов культурного наследия региона.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru