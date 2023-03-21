Суд оставил под арестом имущество бывшего замгубернатора Челябинской области Андрея Косилова стоимостью 73 млн рублей

Косилов работал на посту гендиректора «Рависа» 10 лет Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Имущество стоимостью 73 млн рублей, принадлежащее бывшему заместителю губернатора Челябинской области Андрею Косилову, осталось под арестом. Такое решение принял Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд. По информации сайта суда, сегодня рассматривалась жалоба Косилова — он хотел снять арест, но ему в этом отказали.

— Оставить определение суда без изменения, жалобу без удовлетворения, — сказано на сайте суда.

Такое нехилое имущество арестовали еще в начале января. Дело в том, что Косилов судится с компанией «Равис — птицефабрика Сосновская», в которой раньше работал на должности генерального директора. Предприятие требует с него 73 млн рублей в качестве возмещения убытков, которые он нанес за 10 лет на посту управленца. Имущество арестовано на время судебных разбирательств, чтобы Косилов, в случае поражения, точно рассчитался с компанией.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru